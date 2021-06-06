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نساء في بوليفيا يتدربن على فنون القتال بهدف مواجهة أزواجهن

نساء في بوليفيا يتدربن على فنون القتال بهدف مواجهة أزواجهن

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