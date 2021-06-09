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تجربة مرعبة في اليابان.. سيارة إسعاف "مسكونة" مجهزة بتقنيات مفزعة

تجربة مرعبة في اليابان.. سيارة إسعاف "مسكونة" مجهزة بتقنيات مفزعة

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