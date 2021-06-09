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"غريس".. روبوت جديدة تتفاعل مع كبار السن والمعزولين بسبب كورونا

"غريس".. روبوت جديدة تتفاعل مع كبار السن والمعزولين بسبب كورونا

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