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الروبوتات ستسلب من البشر آلاف الوظائف خلال 9 سنوات

الروبوتات ستسلب من البشر آلاف الوظائف خلال 9 سنوات

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