"ناسا" تعلن اكتشاف كوكب "غريب" بحجم نبتون
تابع مشاهدة
- ٠١:٠٩ أميركي ينجو من عضة تمساح، كادت تنهي حياته
- ٠٠:٥٥ "ناسا" تعلن اكتشاف كوكب "غريب" بحجم نبتون
- ٠٣:٢٥ الروبوتات ستسلب من البشر آلاف الوظائف خلال 9 سنوات
- ٠١:٢٨ تمثال منحوت من النفايات الإلكترونية لرؤوس قادة مجموعة دول السبع..تعرف على السبب!
- ٠١:١٦ أخوان أميركيان يبدعان في تحقيق تحديات شبه مستحيلة
- ٠١:٠٩ تتولى الدفن ونشر النعي والعزاء.. شركة بمصر لتنظيم الجنائز
- ٠١:١٠ بعد صفع ماكرون على وجهه.. ما مصير المتهمين في القضية؟
- ٠١:١٠ أغرب الأرقام القياسية.. قصة صاحبة أطول رموش في العالم
- ٠١:٥٤ الطفلة العنكبوت.. مهارة استثنائية وسرعة فائقة في رياضة التسلق
- ٠١:٣١ "غريس".. روبوت جديدة تتفاعل مع كبار السن والمعزولين بسبب كورونا
- ٠١:٣٩ تجربة مرعبة في اليابان.. سيارة إسعاف "مسكونة" مجهزة بتقنيات مفزعة
- ٠١:٢٢ حظر الجينز ومنع القصات الغريبة.. زعيم كوريا الشمالية يصدر قائمة ممنوعات جديدة