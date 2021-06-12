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الحج هذا العام.. مقتصر على المقيمين بإجمالي 60 ألفا

الحج هذا العام.. مقتصر على المقيمين بإجمالي 60 ألفا

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