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روبوت ذكي يوزع عبوات مياه زمزم على قاصدي المسجد الحرام دون تلامس

روبوت ذكي يوزع عبوات مياه زمزم على قاصدي المسجد الحرام دون تلامس

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