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من هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت؟

من هو رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت؟

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