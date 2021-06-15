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موقف محرج لنتنياهو.. طلبوا منه الانتقال لكرسي آخر

موقف محرج لنتنياهو.. طلبوا منه الانتقال لكرسي آخر

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