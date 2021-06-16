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جدة روسية في الثمانين من عمرها تساعد جيرانها بالرقص والغناء.. وجمع القمامة

جدة روسية في الثمانين من عمرها تساعد جيرانها بالرقص والغناء.. وجمع القمامة

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