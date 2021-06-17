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أكد أن ابنه كان يدافع عن نفسه.. والد طفل "ذا فويس" يكشف تفاصيل جديدة

أكد أن ابنه كان يدافع عن نفسه.. والد طفل "ذا فويس" يكشف تفاصيل جديدة

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