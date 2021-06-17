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باستخدام الزارعة النسيجية.. نجاح أول محاولة لإنتاج الموز في البصرة

باستخدام الزارعة النسيجية.. نجاح أول محاولة لإنتاج الموز في البصرة

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