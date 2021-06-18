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ساعة يد ذكية تقود لكشف لغز جريمة قتل امرأة على يد زوجها

ساعة يد ذكية تقود لكشف لغز جريمة قتل امرأة على يد زوجها

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