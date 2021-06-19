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شاب صيني يبدع في رسم رسومات ثلاثية الأبعاد على الطريق، تخدع الناس من شدة واقعيتها

شاب صيني يبدع في رسم رسومات ثلاثية الأبعاد على الطريق، تخدع الناس من شدة واقعيتها

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