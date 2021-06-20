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بعد 14 عاما وحيدا في الثلاجة.. "رجل الثلج" يحصل على صديقة

بعد 14 عاما وحيدا في الثلاجة.. "رجل الثلج" يحصل على صديقة

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