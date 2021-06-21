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فنانة صينية ألهمتها "جنية صغيرة" إبداع أعمال متناهية الدقة داخل قشور الجوز

فنانة صينية ألهمتها "جنية صغيرة" إبداع أعمال متناهية الدقة داخل قشور الجوز

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