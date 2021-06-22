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البحرية الأميركية تقيس متانة سفنها باستخدام متفجرات بالقرب منها

البحرية الأميركية تقيس متانة سفنها باستخدام متفجرات بالقرب منها

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