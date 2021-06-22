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تتسع لشخصين وكلفتها مقاربة للتاكسي العادي.. طائرة أجرة كهربائية في سماء فرنسا

تتسع لشخصين وكلفتها مقاربة للتاكسي العادي.. طائرة أجرة كهربائية في سماء فرنسا

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