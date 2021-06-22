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رئيس الفلبين متوعدا الممتنعين عن لقاح كورونا: سأعطيكم لقاح خنازير

رئيس الفلبين متوعدا الممتنعين عن لقاح كورونا: سأعطيكم لقاح خنازير

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