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"برهوت".. بئر عميقة شرق اليمن تحيطها الحكايات المخيفة منذ قرون

"برهوت".. بئر عميقة شرق اليمن تحيطها الحكايات المخيفة منذ قرون

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