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آخر تطورات قضية الفتنة في محكمة أمن الدولة الأردنية .. وجلسة الأحد المقبل "هامة"

آخر تطورات قضية الفتنة في محكمة أمن الدولة الأردنية .. وجلسة الأحد المقبل "هامة"

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