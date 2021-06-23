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بدأت به سنغافورة.. شركة إسرائيلية تقدم "الدجاج المزروع" لمكافحة التغير المناخي

بدأت به سنغافورة.. شركة إسرائيلية تقدم "الدجاج المزروع" لمكافحة التغير المناخي

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