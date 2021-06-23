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تقلل الوقت وتزيد فرص النجاة.. تقنية الواقع المعزز لدخول المباني المحترقة

تقلل الوقت وتزيد فرص النجاة.. تقنية الواقع المعزز لدخول المباني المحترقة

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