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غزو الفئران لا يزال مستمرا في أستراليا ويتسبب بإخلاء أحد السجون

غزو الفئران لا يزال مستمرا في أستراليا ويتسبب بإخلاء أحد السجون

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