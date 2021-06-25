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5 ملايين دولار لمن يقود واشنطن لزعيم "القاعدة" في اليمن

5 ملايين دولار لمن يقود واشنطن لزعيم "القاعدة" في اليمن

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