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أميركي يزعم أنه يٌحضر الأجسام الطائرة ويتفاعل معها

أميركي يزعم أنه يٌحضر الأجسام الطائرة ويتفاعل معها

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