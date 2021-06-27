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الغضب يستعر في لبنان ضد تردي الأوضاع وتدهور قيمة الليرة

الغضب يستعر في لبنان ضد تردي الأوضاع وتدهور قيمة الليرة

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