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رغم طفولته القاسية وإعاقته الجسدية.. فنان روسي يبدع لوحاته باستخدام رجليه

رغم طفولته القاسية وإعاقته الجسدية.. فنان روسي يبدع لوحاته باستخدام رجليه

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