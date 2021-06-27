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طقس غريب لحصاد أكثر وفرة.. قبائل إندونيسية تلقي قرابينها في فوهة بركان

طقس غريب لحصاد أكثر وفرة.. قبائل إندونيسية تلقي قرابينها في فوهة بركان

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