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عراقي يتحدى الصعاب ويدرب السباحة دون يدين.. ويركب الخيل ببراعة

عراقي يتحدى الصعاب ويدرب السباحة دون يدين.. ويركب الخيل ببراعة

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