.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

عمره مئات السنين.. موصلي يعود إلى منزله الذي دُمر خلال الحرب مع "داعش"

عمره مئات السنين.. موصلي يعود إلى منزله الذي دُمر خلال الحرب مع "داعش"

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد