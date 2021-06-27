عمره مئات السنين.. موصلي يعود إلى منزله الذي دُمر خلال الحرب مع "داعش"
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- ٠٢:٠٠ عمره مئات السنين.. موصلي يعود إلى منزله الذي دُمر خلال الحرب مع "داعش"
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