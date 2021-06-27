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في الصحراء.. مغطس ثلج بالإمارات لتقوية الجسد والتغلب على حرارة الصيف الحارقة

في الصحراء.. مغطس ثلج بالإمارات لتقوية الجسد والتغلب على حرارة الصيف الحارقة

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