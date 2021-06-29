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اللغة

طالب صيني.. آلاته الحاسبة ليست للرياضيات.. بل لهدف آخر لا يخطر على بال!

طالب صيني.. آلاته الحاسبة ليست للرياضيات.. بل لهدف آخر لا يخطر على بال!

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