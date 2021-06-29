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فيضان نهر الغانج في الهند "ينبش" القبور على ضفتيه ومخاوف من كارثة صحية

فيضان نهر الغانج في الهند "ينبش" القبور على ضفتيه ومخاوف من كارثة صحية

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