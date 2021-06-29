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ناقلة بنزين تصبح غابة.. هكذا ينتقد فنان بريطاني التلوث البيئي عبر نحت مسبباته

ناقلة بنزين تصبح غابة.. هكذا ينتقد فنان بريطاني التلوث البيئي عبر نحت مسبباته

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