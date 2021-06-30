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بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان.. الجوع يطال الحيوانات

بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان.. الجوع يطال الحيوانات

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