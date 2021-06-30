.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

رغم الحر الشديد.. إيران توقف إمدادات الكهرباء للعراق

رغم الحر الشديد.. إيران توقف إمدادات الكهرباء للعراق

تابع مشاهدة
اكتشف المزيد