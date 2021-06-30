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فنانة تحول ركام بيتها المهدم في غزة إلى قطع فنية

فنانة تحول ركام بيتها المهدم في غزة إلى قطع فنية

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