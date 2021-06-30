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مجرد النظر إليه يشعرك بالإرهاق.. هل تجرؤ على صعود هذا السلم الحلزوني؟

مجرد النظر إليه يشعرك بالإرهاق.. هل تجرؤ على صعود هذا السلم الحلزوني؟

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