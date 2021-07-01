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ابن خال بشار الأسد يكشف تفاصيل "الخطة الشيطانية" الإيرانية

ابن خال بشار الأسد يكشف تفاصيل "الخطة الشيطانية" الإيرانية

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