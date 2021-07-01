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سوري يترك ابنتيه ويهرب بسبب الفقر.. ورسالة تفطر القلب

سوري يترك ابنتيه ويهرب بسبب الفقر.. ورسالة تفطر القلب

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