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صيادو جزر فارو في الدنمارك يذبحون مئات الحيتان بمجزرة سنوية

صيادو جزر فارو في الدنمارك يذبحون مئات الحيتان بمجزرة سنوية

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