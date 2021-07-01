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يلقب بسلحفاة النينجا، شاب أميركي يحول قتال نينجا الأفلام السينمائية إلى حقيقة

يلقب بسلحفاة النينجا، شاب أميركي يحول قتال نينجا الأفلام السينمائية إلى حقيقة

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