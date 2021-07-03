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احتجاجات دامية في العراق بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

احتجاجات دامية في العراق بسبب أزمة انقطاع الكهرباء

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