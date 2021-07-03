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قانون يجبر مشاهير مواقع التواصل على الإفصاح عن صورههم المعدلة بواسطة "الفلاتر"

قانون يجبر مشاهير مواقع التواصل على الإفصاح عن صورههم المعدلة بواسطة "الفلاتر"

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