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ينتظر الحر الشديد ليصطاد الأفاعي ليبيع ويشرب سمها. قصة العراقي الملقب بـ "حيدر كوبرا"

ينتظر الحر الشديد ليصطاد الأفاعي ليبيع ويشرب سمها. قصة العراقي الملقب بـ "حيدر كوبرا"

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