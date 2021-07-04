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مواطن جزائري يثير الجدل ببناءه لمنزل في قريته، أشبه بـ"برج إيفل" في فرنسا

مواطن جزائري يثير الجدل ببناءه لمنزل في قريته، أشبه بـ"برج إيفل" في فرنسا

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