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بايدن يأمر بالتحقيق في هجوم إلكتروني طال 200 شركة أميركية.. ويتوعد روسيا حال تورطها

بايدن يأمر بالتحقيق في هجوم إلكتروني طال 200 شركة أميركية.. ويتوعد روسيا حال تورطها

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