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خراطيم المياه.. حل يلجأ إليه عراقيون لتخفيف حر الصيف مع أزمة انقطاع الكهرباء

خراطيم المياه.. حل يلجأ إليه عراقيون لتخفيف حر الصيف مع أزمة انقطاع الكهرباء

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