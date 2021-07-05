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لا يسمح فيها باستخدام اليدين.. مسابقة سنوية لأكل فطيرة بالليمون في فلوريدا

لا يسمح فيها باستخدام اليدين.. مسابقة سنوية لأكل فطيرة بالليمون في فلوريدا

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